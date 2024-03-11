За два місяці 2024 року ВРП тимчасово відсторонила 6 суддів від здійснення правосуддя

З початку року ВРП також прийняла 4 рішення про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Вища рада правосуддя повідомила, що з початку 2024 року надійшло 12 клопотань Офісу Генерального прокурора про тимчасове відсторонення та продовження строку тимчасового відсторонення суддів від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням судді до кримінальної відповідальності:

6 клопотань про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням судді до кримінальної відповідальності;

6 клопотань про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя.

Також протягом двох місяців 2024 року до ВРП надійшло 1 подання про надання згоди на утримання судді під вартою, за результатами розгляду якого Радою прийнято рішення про надання згоди на утримання під вартою судді.

За результатами розгляду клопотань упродовж цього періоду Вищої радою правосуддя ухвалено:

6 рішень про задоволення клопотань Офісу Генерального прокурора про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності;

4 рішення про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності;

1 рішення про повернення без розгляду клопотання про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя.

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