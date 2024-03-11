Захід має повернути «боягузливих» чоловіків в Україну, а не обговорювати відправку військ НАТО, – міністр оборони Словаччини

Країнам Заходу потрібно дозволити повернення «боягузливих» українців на Батьківщину, – міністр оборони Словаччини.

Джерело фото: TASR

Біженці, які перебувають під дією українського військового законодавства, мають їхати воювати в Україну. Про це сказав міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк, пише Standard.

За його словами, немає потреби відправляти військових НАТО на територію України.

«Відправляти в Україну солдатів з країн НАТО – це груба червона лінія, перетин якої значно підвищить ризик глобального конфлікту. Країнам Заходу потрібно дозволити повернення боягузливих українців на Батьківщину», – заявив Калиняк.

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