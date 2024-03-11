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  1. В Україні

Укрзалізниця переводить продаж квитків до Австрії та Угорщини в онлайн-режим

18:29, 11 березня 2024
З 12 березня тимчасово призупиняє продаж квитків через каси на прямий поїзд Київ — Відень — Київ на дати відправлень, починаючи з 18 березня.
Укрзалізниця переводить продаж квитків до Австрії та Угорщини в онлайн-режим
Джерело фото: УЗ
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Укрзалізниця переводить ще одне важливе міжнародне сполучення у прозорий онлайн. Так, з 18 березня квитки до Австрії та Угорщини будуть продавати в онлайн-режимі. На першому етапі онлайн-квитки будуть доступні у сполученні Україна — Австрія та зворотно.

Придбати їх можна буде через застосунок Укрзалізниці, а для прямого поїзда Київ — Відень знадобиться верифікація акаунту через Дію.Підпис.

«Після тривалої та непростої роботи роботи нам вдалося досягти домовленостей з Угорщиною та Австрією щодо онлайн-продажу квитків на поїзди. Після реалізації цього проєкту ще більше наших міжнародних рейсів стануть доступними онлайн і пасажирам більше не доведеться їхати до кас, щоб купити квиток», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

На другому етапі стануть доступними онлайн також квитки у сполученні Україна — Угорщина на поїзди, що прямують в Австрію транзитом через Угорщину, тобто Київ — Будапешт — Відень та Чоп — Будапешт — Відень.

Прямі сполучення Україна — Угорщина (Мукачево — Дебрецен, Мукачево — Будапешт, Чоп — Захонь) з'являться в застосунку трохи пізніше.

Для приготувань до продажу квитків онлайн УЗ з 12 березня тимчасово призупиняє продаж квитків через каси на прямий поїзд Київ — Відень — Київ на дати відправлень, починаючи з 18 березня. Обмеження триватиме безпосередньо до відкриття онлайн-продажів. Тобто 18 березня продаж квитків відновиться на повну глибину продажів (20 діб) вже в онлайні. Тимчасове обмеження не торкнеться поїзда Чоп — Відень — Чоп.

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