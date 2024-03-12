«Оформимо як допомогу на ЗСУ»: у Харкові викрили податківців, які вимагали хабарі з підприємців

Податківці залякували підприємців та робили їм «пропозиції, від яких неможливо було відмовитись».

У Харкові правоохоронці викрили трьох податківців, які вимагали гроші з підприємців і говорили їм, що ці гроші будуть оформлені як благодійність та допомога Збройним силам України.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, протягом 2023 року троє харківських податківців, серед яких двоє обіймають керівні посади, робили підприємцям регіону «пропозиції, від яких неможливо було відмовитись».

Під час роботи по відшкодуванню підприємствами податкової заборгованості, використовуючи службові повноваження, вони залякували підприємців залишити їх у період війни без можливості проведення господарської діяльності. Зокрема, ділки шантажували накласти арешт на майно підприємств, передати його на примусову реалізацію та заблокувати банківські рахунки.

Фактично податківці тиснули на бізнесменів Харківщини, шантажуючи повним припиненням їх підприємницької діяльності. Фігуранти говорили підприємцям, що ці гроші будуть оформлені як благодійність та допомога Збройним силам України. Проте насправді гроші надходили особисто податківцям.

Правоохоронці задокументували численні епізоди злочинної діяльності фігурантів. В середньому з кожного підприємства-боржника вони вимагали від 20 до 30 тисяч гривень, які надходили ділкам «у кишеню».

Трьом податківцям повідомили про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням наданого службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, та вчиненні вказаних дій повторно (ч. 3 ст. 368 КК України).

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: всім трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Вирішується питання щодо відсторонення податківців від займаних посад.

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