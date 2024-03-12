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  1. В Украине

«Оформим как помощь на ВСУ»: в Харькове разоблачили налоговиков, которые требовали взятки с предпринимателей

08:48, 12 марта 2024
Налоговики запугивали предпринимателей и делали им «предложения, от которых невозможно было отказаться».
«Оформим как помощь на ВСУ»: в Харькове разоблачили налоговиков, которые требовали взятки с предпринимателей
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В Харькове стражи порядка разоблачили трех налоговиков, которые требовали деньги с предпринимателей и говорили им, что эти деньги будут оформлены как благотворительность и помощь Вооруженным силам Украины.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, в течение 2023 года три харьковских налоговика, среди которых двое занимают руководящие должности, делали предпринимателям региона «предложения, от которых невозможно было отказаться».

При работе по возмещению предприятиями налоговой задолженности, используя служебные полномочия, они запугивали предпринимателей оставить их в период войны без возможности проведения хозяйственной деятельности. В частности, дельцы шантажировали наложить арест на имущество предприятий, передать его на принудительную реализацию и заблокировать банковские счета.

Фактически налоговики давили на бизнесменов Харьковщины, шантажируя полным прекращением их предпринимательской деятельности. Фигуранты говорили предпринимателям, что эти деньги будут оформлены как благотворительность и помощь Вооруженным силам Украины. Однако на самом деле деньги поступали лично налоговикам.

Стражи порядка задокументировали многочисленные эпизоды преступной деятельности фигурантов. В среднем с каждого предприятия-должника они требовали от 20 до 30 тысяч гривен, которые поступали дельцам «в карман».

Трем налоговикам сообщили о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды для себя и третьего лица за несовершение таким должностным лицом в интересах предоставляющего неправомерную выгоду действия с использованием предоставленного служебного положения, совершенном по предварительному сговору группой лиц, сопряженному с требованием и совершении указанных действий повторно (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения: всем трем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Решается вопрос об отстранении налоговиков от занимаемых должностей.

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