Кто может получить отсрочку от призыва – какие направления в законопроекте о мобилизации согласовал Комитет

Как предлагают определить в статье 23 закона о мобилизации перечень лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации.

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности согласовал позицию по отдельным направлениям законопроекта 10449 о мобилизации, однако дискуссии относительно отдельных правок будут продолжаться. Одним из наиболее дискуссионных является вопрос отсрочки, в частности для усыновителей.

Из сравнительной таблицы, обнародованной депутатами с определенными учтенными направлениями, следует следующая редакция статьи 23 Закона о мобилизации, которая регулирует вопрос отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

Так, предлагается определить, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные:

забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, и состоящие на специальном военном учете;

признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца;

женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) младше 18 лет, если второй родитель такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, а также когда личность самостоятельно воспитывает и удерживает ребенка по решению суда или запись об отце такого ребенка в Книге регистрации рождений осуществлена на основании части первой статьи 135 Семейного кодекса Украины (ч. 1 ст. 135 СК предусматривает, что при рождении ребенка у матери, не состоящей в браке, в случаях, когда нет общего заявления родителей, заявления отца или решения суда, запись об отце ребенка в Книге регистрации рождений производится по фамилии и гражданству матери, а имя и отчество отца ребенка записываются по указанию. В случае смерти матери, а также при невозможности установить место ее проживание или пребывание запись о матери и отце ребенка производится в соответствии с настоящей статьей, по заявлению родственников, других лиц или уполномоченного представителя учреждения здравоохранения, в котором родился ребенок);

(ч. 1 ст. 135 СК предусматривает, что при рождении ребенка у матери, не состоящей в браке, в случаях, когда нет общего заявления родителей, заявления отца или решения суда, запись об отце ребенка в Книге регистрации рождений производится по фамилии и гражданству матери, а имя и отчество отца ребенка записываются по указанию. В случае смерти матери, а также при невозможности установить место ее проживание или пребывание запись о матери и отце ребенка производится в соответствии с настоящей статьей, по заявлению родственников, других лиц или уполномоченного представителя учреждения здравоохранения, в котором родился ребенок); женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больную тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме , установленными центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующей государственную политику в сфере здравоохранения, но которому не установлена инвалидность;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели , на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет; занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также своими родителями, которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

опекун лица, признанного судом недееспособным;

члены семьи первой ступени родства (не более одного) лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ним, а также члены семьи второй ступени родства (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой ступени родства или их физической несостоятельности, что подтверждается заключением врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения) ;

; женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службу»;

руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководитель Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместитель, дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений) Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Управления государственной охраны Украины, аппарата Министерства внутренних дел и эксперты учреждений экспертной службы Министерства внутренних дел;

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в соответствии с указом Президента Украины об объявлении мобилизации, утвержденного Верховной Радой Украины.

Лица с инвалидностью, а также лица, указанные в абзацах четвертом – двенадцатом части первой настоящей статьи, в указанный период могут быть приняты на военную службу по контракту.

Призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат также:

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной в части второй статьи 10 Закона Украины «Об образовании», а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень, и педагогические работники заведений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции из числа:

военнослужащих или работников образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения;

работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции и погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции непосредственно в районах и в период ее проведения;

лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения в составе добровольческих формирований, созданных или самоорганизовавшихся для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, условия, что в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов;

лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, но в дальнейшем такие добровольческие формирование не были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, и выполняли задачи антитеррористической операции во взаимодействии с образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии рф в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Лица, указанные в абзацах втором - девятом части третьей настоящей статьи, в указанный период могут быть приняты на военную службу по контракту

Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение двух лет со дня увольнения с военной службы военнобязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас в связи с окончанием срока службы, кроме военнослужащих базовой военной службы. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию.

Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации до достижения 25-летнего возраста военнообязанные из числа граждан, которые проходили во время военного состояния базовую военную службу и были уволены со службы в запас в связи с истечением срока службы. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию.

Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные из числа граждан, которые проходили военную службу и были уволены со службы в запас в связи с освобождением из плена. Такие лица могут быть призваны на военную службу по их согласию.

Проверка оснований предоставления военнообязанным отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации и ее оформления осуществляется территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

Автор: Наталья Мамченко

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