Под Киевом судили охранника жилого комплекса, который оповещал о приходе ТЦК

Охранника осудили на 3 года лишения свободы за информирование о приходе военных в Telegram-группе жителей ЖК.

Киево-Святошинский районный суд Киевской области осудил охранника жилого комплекса за то, что он информировал жителей о приходе работников военкоматов, которые адресно выдавали повестки.

Согласно материалам следствия, мужчина пропускал работников на территорию комплекса, зная их цель. После этого он несколько раз посылал сообщения о приходе военных через группу жителей ЖК в Telegram.

Суд квалифицировал его действия как препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период. Во время суда обвиняемый полностью признал свою вину и выразил раскаяние, а также пообещал избегать подобных действий в будущем. За эти действия суд решил лишить его свободы на 5 лет, однако учитывая его признание вины, его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью 3 года, во время которого за ним будет осуществляться контроль.

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