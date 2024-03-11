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  1. В мире

Будет конкурировать с ChatGPT: Илон Маск анонсировал открытие исходного кода чат-бота Grok

14:20, 11 марта 2024
Чат-бот Grok с открытым исходным кодом планируется выпустить уже на этой неделе.
Будет конкурировать с ChatGPT: Илон Маск анонсировал открытие исходного кода чат-бота Grok
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Американский миллиардер Илон Маск сообщил, что уже на этой неделе его фирма по искусственному интеллекту xAI планирует выпустить чат-бота «Grok» с открытым исходным кодом. Чат-бот будет конкурентом ChatGPT от OpenAI.

«На этой неделе @xAI откроет исходный код Grok», - написал Маск на своей странице в соцсети X.

Этот шаг может предоставить общественности свободный доступ к экспериментам с кодом, что лежит в основе технологии, и позволит xAI сотрудничать с другими фирмами.

Напомним, ранее Маск подал в суд на компанию OpenAI, занимающуюся разработкой ChatGPT, и ее гендиректора Сэма Альтмана, заявив, что они отказались от начальной миссии стартапа – разрабатывать искусственный интеллект во благо человечества, а не ради прибыли.

В ноябре в эпизоде подкаста с компьютерным ученым и подкастером Лексом Фридманом Маск предположил, что ему нравится концепция ИИ с открытым исходным кодом. В тот же месяц стартап миллиардера запустил модель ИИ для небольшой группы пользователей.

В декабре xAI запустил своего конкурента ChatGPT – Grok – для подписчиков Premium+ платформы социальных сетей X, стремясь создать, по словам Маска, «максимально правдивый ИИ, ищущий правду».

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