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Верховний Суд зробив висновок, чи можна вважати ділову репутацію керівництва банку небездоганною у разі наявності у ЄРДР інформації про кримінальне провадження

Колегія суддів Верховного Суду зазначила, що лише внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідувань щодо можливих дій керівників АТ КБ «ПриватБанк», в розумінні статті 62 Конституції України, не може розцінюватись як готовність таких осіб вчинити корупційне правопорушення.

Умови отримання держслужбовцем категорії «А» шести посадових окладів у разі припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд зробив висновок стосовно умов реалізації держслужбовцем категорії «А» права на отримання шести посадових окладів у разі припинення проходження державної служби за ініціативою суб’єкта призначення.

Порушення провадження про банкрутство жодним чином не скасовує обов’язку з реєстрації податкових накладних, - Верховний Суд

Верховний Суд висловив позицію щодо відповідальності за порушення своєчасності реєстрації податкових накладних підприємством, стосовно якого розпочато провадження про визнання банкрутом і введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Статус поліцейського сам по собі автоматично не забезпечує особі права на отримання додаткової винагороди, - Верховний Суд

Верховний Суд зробив висновок щодо умов отримання поліцейським додаткової винагороди під час дії воєнного стану в державі.

Верховний Суд: призовник і військовозобов'язаний – це різні категорії громадян у сфері військового обліку

Призовники можуть отримати відстрочку від строкової служби, військовозобов`язані – від служби за призовом під час мобілізації, - Верховний Суд розглянув справу студента, який хотів виїхати за кордон.

  1. У світі

Маск анонсував створення нового чат-бота Grok на основі ШІ

23:00, 4 листопада 2023
Компанія Маска з розробки штучного інтелекту xAI презентувала чат-бот Grok.
Маск анонсував створення нового чат-бота Grok на основі ШІ
Джерело фото: ukrinform
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Мільярдер Ілон Маск анонсував чат-бот Grok від його компанії, яка займається розробкою штучного інтелекту Xai. Цей чат-бот схожий на інші моделі, призначені для генерації тексту, такі як ChatGPT від OpenAI або Bard від гіганта технологій Google.

Маск заявив, що всі передплатники недавно запущеного плану X Premium Plus, який коштує 16 доларів США на місяць і надає доступ до соціальної мережі X без реклами, отримають доступ до Grok «після завершення ранньої бета-версії».

За його словами, Grok від xAI спроектований таким чином, щоб відповідати на запити з гумором. Цей чат-бот має доступ до актуальної інформації через платформу X, що дає йому значну перевагу перед іншими моделями.

За словами мільярдера, новий штучний інтелект є «найкращим у деяких важливих аспектах серед існуючих моделей».

Крім того, на провокативні чи непристойні запитання ШІ відповідає з гумором.

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