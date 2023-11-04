Маск анонсував створення нового чат-бота Grok на основі ШІ

Компанія Маска з розробки штучного інтелекту xAI презентувала чат-бот Grok.

Джерело фото: ukrinform

Мільярдер Ілон Маск анонсував чат-бот Grok від його компанії, яка займається розробкою штучного інтелекту Xai. Цей чат-бот схожий на інші моделі, призначені для генерації тексту, такі як ChatGPT від OpenAI або Bard від гіганта технологій Google.

Маск заявив, що всі передплатники недавно запущеного плану X Premium Plus, який коштує 16 доларів США на місяць і надає доступ до соціальної мережі X без реклами, отримають доступ до Grok «після завершення ранньої бета-версії».

За його словами, Grok від xAI спроектований таким чином, щоб відповідати на запити з гумором. Цей чат-бот має доступ до актуальної інформації через платформу X, що дає йому значну перевагу перед іншими моделями.

За словами мільярдера, новий штучний інтелект є «найкращим у деяких важливих аспектах серед існуючих моделей».

Крім того, на провокативні чи непристойні запитання ШІ відповідає з гумором.

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