Маск анонсировал создание нового чат-бота Grok на основе ИИ

Компания Маска по разработке искусственного интеллекта xAI презентовала чат-бот Grok.

Источник фото: ukrinform

Миллиардер Илон Маск анонсировал чат-бот Grok от его компании, которая занимается разработкой искусственного интеллекта Xai. Этот чат-бот похож на другие модели, предназначенные для генерации текста, такие как ChatGPT от OpenAI или Bard от гиганта технологий Google.

Маск заявил, что все подписчики недавно запущенного плана X Premium Plus, который стоит 16 долларов США в месяц и предоставляет доступ к социальной сети X без рекламы, получат доступ к Grok "после завершения ранней бета-версии".

По его словам, Grok от xAI спроектирован таким образом, чтобы отвечать на запросы с юмором. Этот чат-бот имеет доступ к актуальной информации через платформу X, что дает ему значительное преимущество перед другими моделями.

По словам миллиардера, новый искусственный интеллект является "лучшим в некоторых важных аспектах среди существующих моделей".

Кроме того, на провокационные или непристойные вопросы ИИ отвечает с юмором.

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