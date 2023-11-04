Таргетированную рекламу в Facebook и Instagram запретят на всей территории ЕС

В ЕС приняли решение о таргетированной рекламе компании Meta.

Фото: galka.if.ua

В Европейском совете по защите данных (EDPB) решили распространить запрет на таргетированную рекламу в Facebook и Instagram, принадлежащих компании Meta, на все страны ЕС и Европейскую экономическую зону. Первой запрет ввела Норвегия, передает Reuters.

«27 октября EDPB принял срочное обязательное к исполнению решение наложить запрет на обработку персональных данных для таргетированной рекламы… во всей Европейской экономической зоне», — говорится в сообщении.

Это означает, что регулятор данных в Ирландии, где расположена европейская штаб-квартира Meta, должен наложить в течение двух недель постоянный запрет на использование компанией такой рекламы.

Начиная с 7 августа в Норвегии на Meta уже наложили несколько штрафов в размере 1 миллиона крон (90 000 долларов) за нарушение конфиденциальности пользователей путем использования их данных, таких как местонахождение или поиск в интернете, для рекламы.

Руководитель международного отдела норвежского регулятора данных Datatilsynet Тобиас Джудин сообщил, что теперь Meta грозит гораздо больший штраф.

«Поскольку теперь речь идет о постоянном запрете, несоблюдение его на уровне ЕС/ЕЭЗ само по себе будет нарушением GDPR (правил ЕС по защите персональных данных — ред.), за которое могут быть применены санкции в размере до 4% от мирового оборота (компании)», — сказал Джудин.

В среду в Meta заявили, что будут предоставлять пользователям в ЕС и ЕЭС возможность давать согласие на такую рекламу, а в ноябре предложат модель подписки для соблюдения нормативных требований.

Ранее сообщалось, что ряд штатов США подали в суд на Instagram из-за вреда психическому здоровью подростков.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.