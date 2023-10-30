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Замість літери «У» – літера «Н»: Кабмін знов вніс зміни до ПДР

Учбові автомобілі тепер треба буде позначати новою літерою «Н» замість «У».

Кабмін вивів зі складу Комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств представника МВФ Ваграма Степаняна

Представника МВФ вивели зі числа незалежних недержавних експертів, які входять до складу комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств.

У ВАКС встановили правила надання відпусток для суддів: тепер пропозиції щодо відпусток необхідно подавати заздалегідь

Правила надання відпусток необхідні для забезпечення «безперебійного здійснення правосуддя» і «дотримання процесуальних строків».

Поліція звинуватила водія, який попросив пред`явити докази порушення ним ПДР, у злісній непокорі: що вирішив суд

Вимоги поліцейського мають бути законодавчо обґрунтовані, - суд розглянув справу, в якій водія звинуватили у злісній непокорі, бо він попросив поліцейського пояснити суть порушення ПДР.

Підроблені судові рішення – тепер і в Сумській області

Про наявність підробленого рішення стало відомо, коли громадянин звернувся за повним текстом рішення суду.

  1. Суспільство

У Instagram та Facebook можна буде прибрати всю рекламу, але доведеться заплатити

17:47, 30 жовтня 2023
Meta запускає спеціальну платну підписку в соцмережах Facebook та Instagram, яка приховає всю рекламу.
У Instagram та Facebook можна буде прибрати всю рекламу, але доведеться заплатити
Фото: depositphotos.com
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Компанія Meta повідомила, що запускає для користувачів Facebook та Instagram в країнах ЄС, Європейській економічній зоні та Швейцарії перегляд цих соціальних мереж без реклами, але за гроші.

У пресрелізі компанії сказано, що оформити передплату користувачі соцмереж можуть у листопаді. Щомісячна передплата коштуватиме €9,99 для користувачів ПК та €12,99 – у додатках на iOS та Android.

Зазначається, що до 1 березня 2024 року передплата покриє всі облікові записи користувача. А з 1 березня 2024 року за кожен додатковий акаунт користувач буде змушений платити щомісяця €6 з браузера та €8 – на iOS і Android.

Можливість користуватися Facebook та Instagram безкоштовно з рекламою збережеться.

Раніше ми писали, що низка штатів США подали до суду на Instagram через шкоду психічному здоров’ю підлітків.

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