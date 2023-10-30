У Instagram та Facebook можна буде прибрати всю рекламу, але доведеться заплатити

Meta запускає спеціальну платну підписку в соцмережах Facebook та Instagram, яка приховає всю рекламу.

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Компанія Meta повідомила, що запускає для користувачів Facebook та Instagram в країнах ЄС, Європейській економічній зоні та Швейцарії перегляд цих соціальних мереж без реклами, але за гроші.

У пресрелізі компанії сказано, що оформити передплату користувачі соцмереж можуть у листопаді. Щомісячна передплата коштуватиме €9,99 для користувачів ПК та €12,99 – у додатках на iOS та Android.

Зазначається, що до 1 березня 2024 року передплата покриє всі облікові записи користувача. А з 1 березня 2024 року за кожен додатковий акаунт користувач буде змушений платити щомісяця €6 з браузера та €8 – на iOS і Android.

Можливість користуватися Facebook та Instagram безкоштовно з рекламою збережеться.

Раніше ми писали, що низка штатів США подали до суду на Instagram через шкоду психічному здоров’ю підлітків.

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