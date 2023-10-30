Книга рекордів Гіннеса розслідуватиме вік пса Бобі, якого вважають найстарішим у світі

Книга рекордів Гіннеса розгляне заяви після скепсису щодо того, чи дійсно Бобі з Португалії дожив до 31 року.

Джерело фото: Jorge Jeronimo/AP

Книга Рекордів Гіннеса перевіряє інформацію щодо тривалості життя собаки Бобі з Португалії, який нещодавно помер у віці, як вважається, 31 рік і 165 днів.

У ветеринарів виникли сумніви, чи дійсно собака дожив до віку, який можна порівняти з 200-літтям за людськими мірками, повідомляє «The Guardian».

Як пишуть у виданні, поряд із широким висвітленням у засобах масової інформації секретів довголіття Бобі, в інтернеті активно вивчали зображення Бобі в 1999 році, на яких він має лапи іншого кольору, ніж собака, яка померла в Португалії 21 жовтня.

Ветеринари зазначили, що хоча його вік був зареєстрований у національній базі даних домашніх тварин, зазвичай це базується на самосертифікації власників. Крім того, генетичне тестування, яке пройшов Бобі, лише підтвердило його старість, а не його точний вік.

Представник Книги рекордів Гіннесса сказав «The Guardian»: «Ми знаємо про питання щодо віку Бобі та розглядаємо їх».

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