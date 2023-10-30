Росіяни обстріляли маршрутку з пасажирами у Херсоні – ОГП

Росіяни обстріляли маршрутку з пасажирами у Херсоні. Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора.
За даними слідства, 30 жовтня в обід ворог вчергове здійснив мінометний обстріл Херсона.
«На одному із перехресть в зоні ураження снаряду, який вибухнув, опинилося маршрутне таксі із пасажирами», - сказано у повідомленні.
За попередніми даними, поранення отримало семеро людей. Дані уточнюються.
Пошкоджено також житлові будинки, лінії електропередач та автотранспорт.
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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