Россияне обстреляли маршрутку с пассажирами в Херсоне – ОГП

По предварительным данным, ранения получили семь человек.

Россияне обстреляли маршрутку с пассажирами в Херсоне. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, 30 октября в обед враг в очередной раз произвел минометный обстрел Херсона.

«На одном из перекрестков в зоне поражения снаряда, который взорвался, оказалось маршрутное такси с пассажирами», - сказано в сообщении.

По предварительным данным, ранения получили семь человек. Данные уточняются.

Повреждены также жилые здания, линии электропередач и автотранспорт.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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