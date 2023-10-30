Обновлена карта нормативов нагрузки на суды и судей, ДОКУМЕНТ

Стали известны нормативы нагрузки на суды и судей с учетом количества дел, которые рассматривались за 9 месяцев 2023 года.

Источник фото: rsu.gov.ua

На сайте Рады судей Украины опубликовали обновленную интерактивную карту с ориентировочными расчетами нормативов погрузки на суды и судей с учетом количества дел, которые рассматривались судами за 9 месяцев 2023 года.

Об этом сообщили в РСУ.

Как отмечается, данная карта разработана и используется с целью учета статистических данных и доработки Методики определения предельной численности судей в судах на основе количества дел, поступающих на рассмотрение в суд.

«Предварительная проработка полученной информации показала, что суды, даже во время войны, работают с неравномерной нагрузкой», - говорится в сообщении.

Также в Раде судей Украины отмечают, что даже беглый анализ количества дел, которые поступают в суды и рассматриваются судьями, свидетельствует о росте спроса граждан на правосудие.

Источник фото: rsu.gov.ua

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