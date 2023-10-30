Оновлено карту нормативів навантаження на суди та суддів, ДОКУМЕНТ

Стали відомі нормативи навантаження на суди та суддів з урахуванням кількості справ, які розглядалися за 9 місяців 2023 року.

Джерело фото: rsu.gov.ua

На сайті Ради суддів України опублікували оновлену інтерактивну карту з орієнтовними розрахунками нормативів навантаження на суди та суддів з урахуванням кількості справ, які розглядалися судами за 9 місяців 2023 року.

Про це повідомили у РСУ.

Як зазначається, дана карта розроблена і використовується з метою обліку статистичних даних та доопрацювання Методики визначення граничної чисельності суддів у судах на основі кількості справ, які надходять на розгляд до суду.

«Попереднє опрацювання отриманої інформації показало, що суди, навіть у час війни, працюють з нерівномірним навантаженням», - сказано у повідомленні.

Також у Раді суддів України зазначають, що навіть побіжний аналіз кількості справ, які надходять в суди і розглядаються суддями, засвідчує зростання попиту громадян на правосуддя.

Джерело фото: rsu.gov.ua

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