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Книга рекордов Гиннеса будет расследовать возраст пса Бобби, которого считают самым старым в мире

23:20, 30 октября 2023
Книга рекордов Гиннеса рассмотрит заявления после скепсиса относительно того, действительно ли Боби из Португалии дожил до 31 года.
Книга рекордов Гиннеса будет расследовать возраст пса Бобби, которого считают самым старым в мире
Источник фото: Jorge Jeronimo/AP
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Книга Рекордов Гиннеса проверяет информацию о продолжительности жизни собаки Бобби из Португалии, который недавно умер в возрасте, как считается, 31 год и 165 дней.

У ветеринаров возникли сомнения, действительно ли собака дожил до возраста, который можно сравнить с 200-летием по человеческим меркам, сообщает «The Guardian».

Как пишут в издании, наряду с широким освещением в средствах массовой информации секретов долголетия Боби, в интернете активно изучали изображения Боби в 1999 году, на которых он имеет лапы другого цвета, чем собака, которая умерла в Португалии 21 октября.

Ветеринары отметили, что хотя возраст был зарегистрирован в национальной базе данных домашних животных, обычно это базируется на самосертификации владельцев. Кроме того, генетическое тестирование, которое прошел Бобби, лишь подтвердило его старость, а не его точный возраст.

Представитель Книги рекордов Гиннесса сказал «The Guardian»: «Мы знаем о вопросах относительно возраста Бобби и рассматриваем их».

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