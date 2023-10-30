Книга рекордов Гиннеса будет расследовать возраст пса Бобби, которого считают самым старым в мире

Книга рекордов Гиннеса рассмотрит заявления после скепсиса относительно того, действительно ли Боби из Португалии дожил до 31 года.

Источник фото: Jorge Jeronimo/AP

Книга Рекордов Гиннеса проверяет информацию о продолжительности жизни собаки Бобби из Португалии, который недавно умер в возрасте, как считается, 31 год и 165 дней.

У ветеринаров возникли сомнения, действительно ли собака дожил до возраста, который можно сравнить с 200-летием по человеческим меркам, сообщает «The Guardian».

Как пишут в издании, наряду с широким освещением в средствах массовой информации секретов долголетия Боби, в интернете активно изучали изображения Боби в 1999 году, на которых он имеет лапы другого цвета, чем собака, которая умерла в Португалии 21 октября.

Ветеринары отметили, что хотя возраст был зарегистрирован в национальной базе данных домашних животных, обычно это базируется на самосертификации владельцев. Кроме того, генетическое тестирование, которое прошел Бобби, лишь подтвердило его старость, а не его точный возраст.

Представитель Книги рекордов Гиннесса сказал «The Guardian»: «Мы знаем о вопросах относительно возраста Бобби и рассматриваем их».

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