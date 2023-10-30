В Instagram и Facebook можна будет убрать всю рекламу, но придется заплатить

Meta запускает специальную платную подписку в соцсетях Facebook и Instagram, которая скроет всю рекламу.

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Компания Meta сообщила, что запускает для пользователей Facebook и Instagram в странах ЕС, Европейской экономической зоне и Швейцарии просмотр этих социальных сетей без рекламы, но за деньги.

В пресс-релизе компании говорится, что оформить подписку пользователи соцсетей могут в ноябре. Ежемесячная подписка будет стоить €9,99 для пользователей ПК и €12,99 – в приложениях на iOS и Android.

Отмечается, что до 1 марта 2024 подписка покроет все учетные записи пользователя. А с 1 марта 2024 года за каждый дополнительный аккаунт пользователь будет вынужден платить ежемесячно 6 евро из браузера и 8 евро на iOS и Android.

Возможность пользоваться Facebook и Instagram бесплатно с рекламой сохранится.

Ранее сообщалось, что ряд штатов США подали в суд на Instagram из-за вреда психическому здоровью подростков.

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