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Ряд штатов США подали в суд на Instagram из-за вреда психическому здоровью подростков

14:34, 25 октября 2023
Десятки штатов Соединенных Штатов Америки судятся с компанией Meta и ее подразделением Instagram.
Ряд штатов США подали в суд на Instagram из-за вреда психическому здоровью подростков
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В США 33 штата подали в суд на Instagram и его материнскую компанию Meta. Об этом сообщает The Guardian.

Компании обвиняют в том, что они способствуют кризису психического здоровья молодежи из-за аддиктивного характера своих продуктов.

В иске, поданном в федеральный суд в Окленде, штат Калифорния, утверждается, что Meta, также владеющая Facebook, неоднократно вводила общественность в заблуждение относительно опасностей своих платформ и сознательно побуждала маленьких детей и подростков к привыканию и компульсивному использованию социальных сетей.

В коллективном иске утверждается, что основным мотивом компании выступало получение прибыли.

Там также говорится, что Meta заинтересована в том, чтобы молодые люди проводили в социальных сетях больше времени несмотря на то, что они испытывают потребность в одобрении путем получения лайков от других пользователей. Истцы также утверждают, что компания обманчиво публично отрицала вред своих соцсетей.

Ожидается также, что иски против компании подадут еще девять штатов. Таким образом, их общее количество увеличится до 42.

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