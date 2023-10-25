Как предоставляется дополнительный отпуск для одинокого отца: разъяснение

Отец, который воспитывает без матери ребенка младше 14 лет, имеет право на 10 дней дополнительного ежегодного отпуска.

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В Государственной службе по вопросам труда объяснили нюансы дополнительного отпуска для одинокого отца.

Отмечается, что у чиновника управления инспекционной деятельности поинтересовались, может ли отец, воспитывающий ребенка без матери, получить дополнительный ежегодный отпуск.

Инспектор труда ответил утвердительно, сославшись на статьи 182-1 и 186-1 Кодекса законов о труде Украины.

Они предполагают, что отец, воспитывающий без матери ребенка до 14 лет, имеет право на 10 дней дополнительного ежегодного отпуска. Это право возникает ежегодно и не зависит от отработанного времени.

Такой отпуск нельзя делить на части, а денежная компенсация за него выплачивается только в случае увольнения.

Ранее мы писали, возможен ли перенос отпуска без согласия работника.

Также сообщалось, какие отпуска предусмотрены беременным женщинам и работникам с детьми.

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