Как предоставляется дополнительный отпуск для одинокого отца: разъяснение

В Государственной службе по вопросам труда объяснили нюансы дополнительного отпуска для одинокого отца.
Отмечается, что у чиновника управления инспекционной деятельности поинтересовались, может ли отец, воспитывающий ребенка без матери, получить дополнительный ежегодный отпуск.
Инспектор труда ответил утвердительно, сославшись на статьи 182-1 и 186-1 Кодекса законов о труде Украины.
Они предполагают, что отец, воспитывающий без матери ребенка до 14 лет, имеет право на 10 дней дополнительного ежегодного отпуска. Это право возникает ежегодно и не зависит от отработанного времени.
Такой отпуск нельзя делить на части, а денежная компенсация за него выплачивается только в случае увольнения.
Ранее мы писали, возможен ли перенос отпуска без согласия работника.
Также сообщалось, какие отпуска предусмотрены беременным женщинам и работникам с детьми.
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