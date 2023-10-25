Як надається додаткова відпустка для одинокого батька: роз’яснення

Батько, який виховує без матері дитину віком до 14 років, має право на 10 днів додаткової щорічної відпустки.

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У Державній службі з питань праці пояснили нюанси додаткової відпустки для одинокого батька.

Зазначається, що у посадовця управління інспекційної діяльності поцікавилися, чи може батько, який виховує дитину без матері, отримати додаткову щорічну відпустку.

Інспектор праці відповів ствердно, пославшись на статті 182-1 і 186-1 Кодексу законів про працю України.

Вони передбачають, що батько, котрий виховує без матері дитину віком до 14 років, має право на 10 днів додаткової щорічної відпустки. Це право виникає раз на рік і не залежить від відпрацьованого часу.

Таку відпустку не можна ділити на частини, а грошова компенсація за неї виплачується лише в разі звільнення.

Раніше ми писали, чи можливе перенесення відпустки без згоди працівника.

Також повідомлялося, які відпустки передбачені вагітним жінкам і працівникам з дітьми.

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