Як відновити втрачене посвідчення водія, перебуваючи у Польщі: подробиці

Послуга обміну водійських посвідчень доступна для українських водіїв в Польщі.

Українські водії, що перебувають у Польщі, тепер мають можливість обміняти свої водійські посвідчення не лише в разі наявності, але й при втраті або крадіжці. Ця послуга доступна у чотирьох великих польських містах: Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Кракові. Польша стала другою країною, після Туреччини, де водії мають таку можливість. Про це повідомляє МВС України.

Для отримання цієї послуги водіям потрібно звернутися до ДП «Документ» і подати необхідний перелік документів, включаючи паспорт громадянина України з вказаним місцем проживання, довідку про платників податків і, за необхідності, документ, що підтверджує зміну особистих даних.

Адреси, де надається ця послуга, включають:

Варшава: Єрусалимські алеї, 179 (ТЦ Blue City, 2-й поверх)

Вроцлав: Грюнвальдська площа 22, 50−363 (0 поверх)

Краків: Галерея Краківська (2 поверх, вхід тільки з паркінгу сектор С)

Гданськ: Алея Грюнвальдська, 415

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