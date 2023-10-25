Як відновити втрачене посвідчення водія, перебуваючи у Польщі: подробиці

Українські водії, що перебувають у Польщі, тепер мають можливість обміняти свої водійські посвідчення не лише в разі наявності, але й при втраті або крадіжці. Ця послуга доступна у чотирьох великих польських містах: Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Кракові. Польша стала другою країною, після Туреччини, де водії мають таку можливість. Про це повідомляє МВС України.
Для отримання цієї послуги водіям потрібно звернутися до ДП «Документ» і подати необхідний перелік документів, включаючи паспорт громадянина України з вказаним місцем проживання, довідку про платників податків і, за необхідності, документ, що підтверджує зміну особистих даних.
Адреси, де надається ця послуга, включають:
- Варшава: Єрусалимські алеї, 179 (ТЦ Blue City, 2-й поверх)
- Вроцлав: Грюнвальдська площа 22, 50−363 (0 поверх)
- Краків: Галерея Краківська (2 поверх, вхід тільки з паркінгу сектор С)
- Гданськ: Алея Грюнвальдська, 415
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