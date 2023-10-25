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Не знімаєте пенсію понад пів року: чи можуть припинити виплати

19:13, 25 жовтня 2023
В Україні діє норма, яка передбачає, що нарахування пенсій припиняється, якщо людина не знімала кошти з рахунку понад 6 місяців.
Не знімаєте пенсію понад пів року: чи можуть припинити виплати
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Стало відомо, чи можуть припинити виплату пенсій українцям, які не знімають кошти понад пів року. Про це розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак в ефірі телемарафону.

Відповідно до законодавства України діє норма, яка передбачає, що нарахування пенсій припиняється, якщо людина не знімала кошти з рахунку понад 6 місяців.

За її словами, ця норма діє вже багато років. Її запровадили для того, аби гроші не накопичувалися на рахунку людини, доля якої невідома.

«Ми не знаємо, що з цією людиною могло статися, і щоб гроші платників ЄСВ не сплачувалися в такий спосіб, що вони просто лежать і не використовуються ніким, ще кілька років тому було запроваджено цей механізм», - пояснила чиновниця.

Вона зазначила, що влада працює над тим, аби послабити й зробити цей механізм простішим і адаптованим для тих громадян, які перебувають за кордоном чи в зоні бойових дій і не мають змоги знімати гроші з рахунків.

«Нарахування – це не означає, що людина не має прав на пенсію. Це означає, що пенсія акумулюється на рахунках Пенсійного фонду, але поки що не перераховується на картку людини», - зазначила Марчак.

За її словами, якщо людина живе на ТОТ і раніше отримувала гроші через Укрпошту, її пенсію перераховують на картку. Якщо ж немає змоги зняти гроші з картки, вони все одно накопичуються.

«Коли людина відновлює можливість отримувати свої гроші, ці гроші її чекають», - сказала чиновниця й уточнила, що максимальний термін накопичення виплат становить 3 роки.

Аби відновити свою пенсію, необхідно пройти фізичну ідентифікацію. В умовах війни її спростили, аби люди за кордоном або на ТОТ теж могли її пройти.

«Раніше для цього треба було прийти у відділення Пенсійного фонду чи банку, зараз ми додали інструменти проходження ідентифікації через відео – зателефонувавши у Пенсійний фонд, можна сказати, що потрібно пройти відеоідентифікацію», - розповіла заступниця міністра.

Також пройти ідентифікацію можна в електронному кабінеті Пенсійного фонду з «Дія.Підпис» або надіславши листа до Пенсійного фонду. Крім цього, якщо людина перебуває за кордоном, до ідентифікації прирівнюється відвідування консульської установи.

Раніше ми писали, що українські пенсіонери з тимчасово окупованої території можуть втратити пенсію, якщо не напишуть заяви до Пенсійного фонду, - Верховна Рада схвалила законопроект.

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