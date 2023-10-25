У Києві врятували оленя, який бігав вулицями міста: відео

Налякану тварину повернули до лісу.

Як раніше ми писали, у Києві помітили оленя, який розгублено бігав вулицями міста. 23 жовтня тварину помітили у Подільському районі столиці, а вранці 24 жовтня оленя бачили вже на території дитячого садочка у Святошинському районі міста.

У патрульній поліції Києва повідомили, коли лісовий гість забіг на територію дитячого садочку та приліг відпочити, розпочалися заходи, щоб повернути тварину до дикої природи.

Тварину на деякий час приспали та безпечно доставили до лісу.

Відео з порятунком тварини оприлюднили у мережі.

Нагадаємо, що у Дарницькому районі Києва місцеві мешканці помітили лося.

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