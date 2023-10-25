Завершено слідство у справі щодо завдання понад 176 млн грн збитків експосадовцями «Центренерго»

Зловживання колишніх посадовців завдало державному енерговиробнику понад 176 млн грн збитків.

НАБУ і САП завершили досудове розслідування за підозрою трьох осіб у завданні понад 176 млн грн збитків державному енерговиробнику. Матеріали надані стороні захисту для ознайомлення, повідомляє НАБУ.

Зазначається, що мова йде про ексчлена Дирекції ПАТ «Центренерго», ексначальника Департаменту ПАТ «Центренерго» та керівника приватної компанії, які підозрюються у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні.

Слідство встановило, що у 2020 році ПАТ «Центренерго» уклав угоди про продаж електроенергії ТОВ «Юнайтед Енерджі»-переможцю аукціонів. Через невідбір законтрактованої за цими угодами електроенергії компанія-переможець мала сплатити штраф. Аби цього уникнути, з ПАТ заднім числом уклали додаткові угоди: виключили з основних угод положення про дозволені межі відхилення у розмірі 5% від договірного обсягу відібрання електроенергії.

Такі зміни дозволили згаданому ТОВ відбирати будь-який обсяг електроенергії, незважаючи на те, що за умовою проведених аукціонів відібрання договірного обсягу електроенергії мало бути гарантоване. У результаті цих дій ПАТ не отримало 176,8 млн грн.

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