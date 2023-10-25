Чи скасують у 2024 році заочну та вечірню форми навчання: у Раді відповіли

Голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина повідомила, що законопроект, який передбачає скасування заочної та вечірньої форми навчання, парламент ще не розглядав.

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Як раніше ми повідомляли, Кабінет Міністрів України схвалив законопроект, яким вдосконалюється вища освіта. Документ, зокрема, передбачає, що з 2024 року заочну та вечірню форми замінять дистанційною.

Заступниця голови фракції «Слуга Народу», голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина повідомила, що документ ще не прийняв парламент, передає пресслужба партії «Слуга народу».

«Відповідний законопроєкт схвалив Кабмін, але наголошую – таке рішення ще не ухвалено. Законопроєкт також має схвалити профільний комітет, а ВРУ підтримати більшістю голосів. Крім того, минулого тижня у Комітеті з питань освіти, науки та інновацій вже розглядав питання скасування заочної освіти в рамках законопроєкту №10092. Цю норму вирішили прибрати», - повідомила вона.

Нагадаємо, у Мінцифри пояснили, що зміни до законодавства дадуть змогу оптимізувати роботу закладів вищої освіти, зробити навчання більш ефективним, а також наблизити українську освіту до європейських стандартів.

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