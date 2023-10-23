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Студенти зможуть вибирати спеціальність після вступу в університет, а не одразу після закінчення школи – законопроєкт

16:43, 23 жовтня 2023
Уряд підтримав законопроєкт, який передбачає оптимізацію вищої освіти в Україні.
Студенти зможуть вибирати спеціальність після вступу в університет, а не одразу після закінчення школи – законопроєкт
Зображення: freepik.com
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Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, яким вдосконалюється вища освіта. Законопроєкт передбачає, що студенти зможуть вибирати спеціальність після вступу в університет, а не одразу після закінчення школи, а також регулювати термін навчання.

У Мінцифри пояснили, що зміни до законодавства дадуть змогу оптимізувати роботу закладів вищої освіти, зробити навчання більш ефективним, а також наблизити українську освіту до європейських стандартів. Загалом трансформація передбачає такі зміни:

  • Студенти можуть самостійно регулювати терміни навчання

Студенти зможуть самостійно визначати, за який час вони хочуть пройти навчання за певною програмою. Раніше навчальне навантаження становило 60 кредитів ЄКТС на рік. Зараз — від 30 до 80 кредитів ЄКТС. Студенти можуть самостійно їх розподілити й вирішити, за який час хочуть пройти. Наприклад, пришвидшити темп навчання й завершити бакалаврат за 3 роки замість чотирьох.

  • Можливість вибрати спеціальність після 1 або 2 курсу

Після проходження 60–120 кредитів ЄКТС студенти зможуть вибрати спеціальність у межах широкої галузі. Наприклад, вибираєте галузь «Соціальні науки», навчаєтеся 2 роки, а потім можете визначитися, яка галузь вам найбільше підходить — соціологія, соціальна робота чи політологія. Це дає змогу знайти себе й більш усвідомлено вибрати спеціальність уже після певного терміну навчання в університеті. 

  • Фокус на денному та дистанційному навчанні

Щоб зробити процес навчання в закладах вищої освіти більш ефективним, з 2024 року заочну та вечірню форми замінять дистанційною. Це дасть змогу студентам навчатися віддалено, але без втрати якості освіти. Вони зможуть долучатися до навчання онлайн, не відвідуючи заклади фізично, при цьому якісно та ефективно здобувати освіту.

  • Мінімальний обсяг занять 

Студенти денної форми навчання матимуть регульовану кількість годин, які необхідно проходити на лекціях чи практичних заняттях. Для бакалаврів — не менше ніж 10 годин, для магістрів та аспірантів — не менше ніж 8 годин.

«Раніше цей показник не регулювався і деякі заклади цим зловживали, пропонуючи студентам опрацьовувати дисципліни майже самостійно. Це призводило до зниження якості навчання», - пишуть в Мінцифри.

  • Менше вибіркових курсів для «регульованих» спеціальностей та більша варіативність для «нерегульованих»

Для студентів, які навчаються на регульованих спеціальностях (право, медицина, військова служба, атомна енергетика тощо), вдосконалюються стандарти навчання. Відтепер вибірковий компонент становить 10% замість 25%. 

Тим, хто навчається на «нерегульованих» спеціальностях, навпаки — більша свобода дій. Студенти можуть вибирати не менше ніж 25% курсів (а часто більше) самостійно. 

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