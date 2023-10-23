Студенты смогут выбирать специальность после поступления в университет, а не сразу после окончания школы – законопроект

Правительство поддержало законопроект, который предусматривает оптимизацию высшего образования в Украине.

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Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, которым совершенствуется высшее образование. Законопроект предусматривает, что студенты смогут выбирать специальность после поступления в университет, а не сразу после окончания школы, а также регулировать срок обучения.

В Минцифры объяснили, что изменения в законодательство позволят оптимизировать работу заведений высшего образования, сделать обучение более эффективным, а также приблизить украинское образование к европейским стандартам. В целом трансформация предполагает следующие изменения:

Студенты могут самостоятельно регулировать сроки обучения

Студенты смогут самостоятельно определять, за какое время они хотят пройти обучение по программе. Ранее учебная нагрузка составила 60 кредитов ЕКТС в год. Сейчас – от 30 до 80 кредитов ЕКТС. Студенты могут самостоятельно распределить их и решить, за какое время хотят пройти. Например, ускорить темп обучения и завершить бакалавриат за 3 года вместо четырех.

Возможность выбрать специальность после 1 или 2 курса

После прохождения 60–120 кредитов ЕКТС студенты смогут выбрать специальность в пределах широкой отрасли. Например, выбираете отрасль «Социальные науки», учитесь 2 года, а затем можете определиться, какая отрасль вам больше всего подходит – социология, социальная работа или политология. Это дает возможность найти себя и осознаннее выбрать специальность уже после определенного срока обучения в университете.

Фокус на дневном и дистанционном обучении

Чтобы сделать процесс обучения в заведениях высшего образавания более эффективным, с 2024 года заочную и вечернюю формы заменят дистанционной. Это позволит студентам учиться отдаленно, но без потери качества образования. Они смогут приобщаться к обучению онлайн, не посещая заведения физически, при этом качественно и эффективно получать образование.

Минимальный объем занятий

Студенты дневной формы обучения будут регулировать количество часов, которые необходимо проходить на лекциях или практических занятиях. Для бакалавров — не менее 10 часов, для магистров и аспирантов — не менее 8 часов.

«Раньше этот показатель не регулировался и некоторые заведения этим злоупотребляли, предлагая студентам прорабатывать дисциплины почти самостоятельно. Это приводило к понижению качества обучения», - пишут в Минцифры.

Меньше выборочных курсов для «регулируемых» специальностей и большая вариативность для «нерегулируемых»

Для студентов, обучающихся по регулируемым специальностям (право, медицина, военная служба, атомная энергетика и т.п.), совершенствуются стандарты обучения. Теперь выборочный компонент составляет 10% вместо 25%.

Тем, кто учится на «нерегулируемых» специальностях, наоборот – большая свобода действий. Студенты могут выбирать не менее 25% курсов (а часто больше) самостоятельно.

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