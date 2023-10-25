Отменят ли в 2024 году заочную и вечернюю формы обучения: в Раде ответили

Глава подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина сообщила, что законопроект, предусматривающий отмену заочной и вечерней формы обучения, парламент еще не рассматривал.

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Как ранее сообщалось, Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, которым совершенствуется высшее образование. Документ, в частности, предусматривает, что с 2024 заочную и вечернюю формы заменят дистанционной.

Замглавы фракции «Слуга Народа», глава подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина сообщила, что документ еще не принял парламент, передает пресс-служба партии «Слуга народа».

«Соответствующий законопроект одобрил Кабмин, но подчеркиваю – такое решение еще не принято. Законопроект также должен одобрить профильный комитет, а ВРУ поддержать большинством голосов. Кроме того, на прошлой неделе в Комитете по вопросам образования, науки и инноваций уже рассматривался вопрос отмены заочного образования в рамках законопроекта №10092. Эту норму решили убрать», – сообщила она.

Напомним, в Минцифры объяснили, что изменения в законодательство позволят оптимизировать работу заведений высшего образования, сделать обучение более эффективным, а также приблизить украинское образование к европейским стандартам.

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