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Меры пресечения в уголовном производстве: основания и условия применения

16:45, 25 октября 2023
Наиболее мягкой мерой пресечения является личное обязательство, а наиболее строгим - содержание под стражей.
Меры пресечения в уголовном производстве: основания и условия применения
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Бердичевский горрайонный суд Житомирской области рассказал о мерах пресечения в уголовном производстве.

Меры пресечения - это совокупность превентивных мер в уголовном производстве, направленных на обеспечение надлежащего поведения подозреваемого, обвиняемого или осужденного через определенное ограничение их личных прав, в частности права на свободу и личную неприкосновенность.

Мерами пресечения являются:

  • личное обязательство;
  • личная поручительство;
  • залог;
  • домашний арест;
  • содержания под стражей.

Наиболее мягкой мерой пресечения является личное обязательство, а наиболее строгим - содержание под стражей. Временной мерой пресечения является задержание лица, которое применяется по основаниям и в порядке, определенном УПК Украины.

К несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым, кроме указанных мер, может применяться передача их под надзор родителей, опекунов или попечителей, а к несовершеннолетним, воспитывающимся в детском учреждении, - передача их под надзор администрации этого учреждения. К лицу, в отношении которого предусматривается применение принудительных мер медицинского характера, также - помещение в заведение по оказанию психиатрической помощи в условиях, исключающих его опасное поведение.

Меры пресечения применяются в тех случаях, когда лицо еще не признано виновным в совершении уголовного правонарушения (действует принцип презумпции невиновности). То есть применение мер предосторожности – это не наказание, а только определенное ограничение для лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении уголовного правонарушения.

Меры пресечения применяются следственным судьей или судом по ходатайству следователя или прокурора при наличии обоснованного подозрения или обвинительного акта о совершении лицом уголовного правонарушения, а также наличии рисков, что лицо может:

  • скрываться от органов досудебного расследования и (или) суда;
  • уничтожить, скрывать или искажать вещи или документы, имеющие существенное значение для установления объективной истины в производстве;
  • незаконно влиять на свидетелей, потерпевшего, экспертов, специалистов, других подозреваемых или обвиняемых в этом же уголовном производстве;
  • препятствовать уголовному производству;
  • продолжить совершение или совершить новое уголовное правонарушение.

При решении вопроса об избрании меры пресечения следователь судья или суд на основании предоставленных сторонами материалов уголовного производства должен оценить все обстоятельства в совокупности, в том числе значимость доказательств о совершении правонарушения, тяжесть наказания, предусмотренного санкцией инкриминируемой статьи, возраст и состояние здоровья подозреваемого или обвиняемого, прочность его социальных связей, наличие семьи и иждивенцев, постоянного места работы или учебы, имущественное положение, наличие судимостей и т.п.

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