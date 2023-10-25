Завершено следствие по делу о нанесении свыше 176 млн грн убытков экс-чиновниками «Центрэнерго»

Злоупотребление бывших чиновников нанесло государственному энергопроизводителю более 176 млн грн убытков.

НАБУ и САП завершили досудебное расследование по подозрению трех человек в нанесении более 176 млн грн ущерба государственному энергопроизводителю. Материалы предоставлены стороне защиты для ознакомления, сообщает НАБУ.

Отмечается, что речь идет об экс-члене Дирекции ПАО «Центрэнерго», экс-начальнике Департамента ПАО «Центрэнерго» и руководителе частной компании, подозреваемом в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.

Следствие установило, что в 2020 году ПАО «Центрэнерго» заключило соглашения о продаже электроэнергии ООО «Юнайтед Энерджи»-победителю аукционов. Из-за неотбора законтрактованной по этим соглашениям электроэнергии компания-победитель должна была заплатить штраф. Чтобы этого избежать, с ПАО задним числом заключили дополнительные соглашения: исключили из основных соглашений положения о разрешенных пределах отклонения в размере 5% от договорного объема отъема электроэнергии.

Такие изменения позволили упомянутому ООО отбирать любой объем электроэнергии, несмотря на то, что по условию проведенных аукционов отнятие договорного объема электроэнергии должно быть гарантировано. В результате этих действий ПАО не получило 176,8 млн грн.

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