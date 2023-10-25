В Киеве спасли оленя, который бегал улицами города: видео

Испуганное животное вернули в лес.

Как раньше мы писали, в Киеве заметили оленя, который растерянно бегал по улицам города. 23 октября животное заметили в Подольском районе столицы, а утром 24 октября оленя видели уже на территории детского сада в Святошинском районе города.

В патрульной полиции Киева сообщили, когда лесной гость забежал на территорию детского сада и прилег отдохнуть, начались мероприятия, чтобы вернуть животное в дикую природу.

Животное на время усыпили и безопасно доставили в лес.

Видео со спасением животного обнародовали в сети.

Напомним, что в Дарницком районе Киева местные жители заметили лося.

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