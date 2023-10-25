Не снимаете пенсию более полугода: могут ли прекратить выплаты

В Украине действует норма, предусматривающая, что начисление пенсий прекращается, если человек не снимал средства со счета более 6 месяцев.

Стало известно, могут ли прекратить выплату пенсий украинцам, которые не снимают средства более полугода. Об этом рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире телемарафона.

В соответствии с законодательством Украины действует норма, предусматривающая, что начисление пенсий прекращается, если человек не снимал средства со счета более 6 месяцев.

По ее словам, данная норма действует уже много лет. Ее ввели для того, чтобы деньги не накапливались на счете человека, судьба которого неизвестна.

«Мы не знаем, что с этим человеком могло произойти, и чтобы деньги плательщиков ЕСВ не уплачивались таким образом, что они просто лежат и не используются никем, еще несколько лет назад был введен этот механизм», – пояснила чиновница.

Она отметила, что власти работают над тем, чтобы ослабить и сделать этот механизм более простым и адаптированным для тех граждан, которые находятся за границей или в зоне боевых действий и не имеют возможности снимать деньги со счетов.

«Начисление – это не значит, что у человека нет прав на пенсию. Это означает, что пенсия аккумулируется на счетах Пенсионного фонда, но пока не перечисляется на карту человека», - отметила Марчак.

По ее словам, если человек живет на ТОТ и раньше получал деньги через Укрпочту, его пенсию перечисляют на карточку. Если же нет возможности снять деньги с карты, они все равно скапливаются.

«Когда человек восстанавливает возможность получать свои деньги, эти деньги его ждут», - сказала чиновница и уточнила, что максимальный срок накопления выплат составляет 3 года.

Чтобы восстановить свою пенсию, необходимо пройти физическую идентификацию. В условиях войны ее упростили, чтобы люди за границей или на ТОТ тоже могли ее пройти.

«Раньше для этого нужно было прийти в отделение Пенсионного фонда или банка, сейчас мы добавили инструменты прохождения идентификации через видео - позвонив в Пенсионный фонд, можно сказать, что нужно пройти видеоидентификацию», - рассказала замминистра.

Также пройти идентификацию можно в электронном кабинете Пенсионного фонда из «Дія.Підпис» или отправив письмо в Пенсионный фонд. Кроме того, если человек находится за границей, к идентификации приравнивается посещение консульского учреждения.

Ранее сообщалось, что украинские пенсионеры с временно оккупированной территории могут потерять пенсию, если не напишут заявления в Пенсионный фонд, - Верховная Рада приняла законопроект.

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