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Как восстановить утраченное водительское удостоверение, находясь в Польше: подробности

17:59, 25 октября 2023
Услуга обмена водительских удостоверений доступна для украинских водителей в Польше.
Как восстановить утраченное водительское удостоверение, находясь в Польше: подробности
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Украинские водители, находящиеся в Польше, теперь имеют возможность обменять свои водительские удостоверения не только в случае наличия, но и при потере или краже. Эта услуга доступна в четырех крупных польских городах: Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Кракове. Польша стала второй страной, после Турции, где водители имеют такую возможность. Об этом сообщает МВД Украины.

Для получения этой услуги водителям нужно обратиться в ГП «Документ» и подать необходимый перечень документов, включая паспорт гражданина Украины с указанным местом жительства, справку о налогоплательщиках и, при необходимости, документ, подтверждающий изменение личных данных.

Адреса, где предоставляется эта услуга, включают:

  • Варшава: Иерусалимские аллеи, 179 (ТЦ Blue City, 2-й этаж)
  • Вроцлав: Грюнвальдская площадь 22, 50-363 (0 этаж)
  • Краков: Галерея Краковская (2 этаж, вход только с паркинга сектор С)
  • Гданьск: Аллея Грюнвальдская, 415

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