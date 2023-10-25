Как восстановить утраченное водительское удостоверение, находясь в Польше: подробности

Услуга обмена водительских удостоверений доступна для украинских водителей в Польше.

Украинские водители, находящиеся в Польше, теперь имеют возможность обменять свои водительские удостоверения не только в случае наличия, но и при потере или краже. Эта услуга доступна в четырех крупных польских городах: Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Кракове. Польша стала второй страной, после Турции, где водители имеют такую возможность. Об этом сообщает МВД Украины.

Для получения этой услуги водителям нужно обратиться в ГП «Документ» и подать необходимый перечень документов, включая паспорт гражданина Украины с указанным местом жительства, справку о налогоплательщиках и, при необходимости, документ, подтверждающий изменение личных данных.

Адреса, где предоставляется эта услуга, включают:

Варшава: Иерусалимские аллеи, 179 (ТЦ Blue City, 2-й этаж)

Вроцлав: Грюнвальдская площадь 22, 50-363 (0 этаж)

Краков: Галерея Краковская (2 этаж, вход только с паркинга сектор С)

Гданьск: Аллея Грюнвальдская, 415

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