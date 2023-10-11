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Які відпустки передбачені вагітним жінкам і працівникам з дітьми: роз’яснення Держпраці

08:45, 11 жовтня 2023
На які особливі відпустки мають право працівники, які вже мають дітей, або вагітні жінки.
Які відпустки передбачені вагітним жінкам і працівникам з дітьми: роз’яснення Держпраці
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Кодексом законів про працю України кожному офіційно оформленому працівникові передбачаються гарантії. Державна служба України з питань праці роз’яснила особливості відпусток для вагітних жінок і працівників із дітьми.

Оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами

Цей вид відпустки надається жінкам на 70 календарних днів до пологів і 56 календарних днів після пологів (70 днів у разі народження двох і більше дітей чи ускладнення під час пологів).

На прохання жінки роботодавець зобов’язаний додати до цієї відпустки щорічні основну й додаткову відпустки незалежно від тривалості роботи жінки в цьому році.

Одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини

Одразу після пологів одна близька особа породіллі може взяти відпустку до 14 календарних днів. Зокрема, це стосується:

  • чоловіка, дружина якого народила дитину;
  • батька дитини, який не одружений із матір’ю дитини, але проживає з нею разом;
  • бабусі, дідуся або іншого повнолітнього родича дитини, який фактично доглядає за дитиною, мати чи батько якої є одинокими.

Відпустка для догляду за дитиною

За бажанням мати або батько можуть узяти відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Якщо за медичними показаннями дитина потребуватиме довшого домашнього догляду, один із батьків може подовжити відпустку – максимум до шести років.

Такі самі відпустки – повністю або частково – можуть узяти бабуся, дідусь чи інші родичі дитини, які фактично доглядають за нею; особа, яка всиновила чи взяла під опіку дитину; один із прийомних батьків чи батьків-вихователів; особа, що виховує малолітню дитину без матері.

Під час відпустки мати, батько або інші особи можуть працювати неповний робочий час або вдома. Вони також можуть у будь-який момент перервати відпустку і вийти на робоче місце.

Відпустка працівникам, які всиновили дитину (дітей)

Одна особа з подружжя, яке всиновило дитину, або особа, яка виховує малолітніх дітей без матері, може взяти відпустку 56 календарних днів (70 днів, якщо дітей двоє або більше).

Щорічні додаткові відпустки

Роботодавець має надати щорічну додаткову відпустку тривалістю 10 календарних днів таким працівникам:

  • одному з батьків двох або більше дітей до 15 років;
  • одному з батьків дитини з інвалідністю;
  • одному з батьків, які всиновили дитину;
  • одному з батьків особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;
  • одинокій матері;
  • батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує її без матері (зокрема в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);
  • особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;
  • особі, яка виховує малолітніх дітей без матері.

Якщо наявні одразу кілька підстав, загальна тривалість такої відпустки збільшується до 17 календарних днів.

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