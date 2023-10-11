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У Львові дитячі хірурги видалили у новонародженої дівчинки кілограмову пухлину

07:00, 11 жовтня 2023
Дівчинку оперували на третій день після народження.
У Львові дитячі хірурги видалили у новонародженої дівчинки кілограмову пухлину
Фото: Перше медичне об’єднання Львова
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У Львові хірурги видалили немовляті пухлину, що важила майже кілограм і становила 25% від маси тіла. Гігантське утворення видалили хірурги дитячої лікарні Святого Миколая. Про це повідомило Перше медичне об’єднання Львова.

"Крихітка Юстина народилася місяць тому. Дівчинка з’явилася на світ із велетенською пухлиною, але і батьки, і лікарі були до цього готові. Адже ще на 16-му тижні вагітності спеціалісти діагностували в дитинки патологію - крижово-куприкову тератому - вроджену пухлину. Батьки Юстини самі зі Стрия, та народжувати вирішили у Львові - в пологовому відділенні дитячої лікарні Святого Миколая, позаяк тут є всі необхідні спеціалісти для порятунку їхньої крихітки", - йдеться у повідомленні.

Дівчинку оперували на третій день після народження.

"Лікарі успішно вирізали утворення, що важило близько кілограма й становило 25% маси тіла немовляти. Пухлину видалили разом із куприком та частиною крижової кістки, що є світовим стандартом для таких оперативних втручань. На місці, де локалізувалась велетенська тератома, утворився дефект м’яких тканин. Щоб його закрити, спеціалістам довелося одномоментно провести дитині ще й шкірну пластику. З сусідніх ділянок вони вирізали шкірні клапті і вживили їх у тому місці, де була пухлина. Подібні пластики немовлятам виконують нечасто, бо з пухлинами таких великих розмірів діти народжуються досить рідко. Операція тривала близько 5 годин і пройшла вдало", - повідомляють у пресслужбі медичного об’єднання.

Лікарі зазначають, що після такого хірургічного втручання в дитини повністю збереглася функція тазових органів.

"Минув без ускладнень і післяопераційний період. Юстина разом із батьками вже повернулася додому - в Стрий. І тепер до спеціалістів дитячої лікарні Святого Миколая крихітку привозитимуть лише на планові огляди", - йдеться далі в повідомленні.

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