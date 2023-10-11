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Во Львове детские хирурги удалили у новорожденной девочки килограммовую опухоль

07:00, 11 октября 2023
Девочку оперировали на третий день после рождения.
Во Львове детские хирурги удалили у новорожденной девочки килограммовую опухоль
Фото: Первое медицинское объединение Львова
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Во Львове хирурги удалили младенцу опухоль, весившую почти килограмм и составлявшую 25% от массы тела. Гигантское образование удалили хирурги детской больницы Святого Николая. Об этом сообщило Первое медицинское объединение Львова.

"Крошка Устина родилась месяц назад. Девочка появилась на свет с гигантской опухолью, но и родители, и врачи были к этому готовы. Ведь еще на 16-й неделе беременности специалисты диагностировали у ребенка патологию - крестцово-копчиковую тератому - врожденную опухоль. Родители Устины сами из Стрыя, и рожать решили во Львове - в родильном отделении детской больницы Святого Николая, поскольку здесь есть все необходимые специалисты для спасения их крохи", - говорится в сообщении.

Девочку оперировали на третий день после рождения.

"Врачи успешно вырезали образование, весившее около килограмма и составлявшее 25% массы тела младенца. Опухоль удалили вместе с копчиком и частью крестцовой кости, что является мировым стандартом для таких оперативных вмешательств. На месте, где локализовалась гигантская тератома, образовался дефект мягких тканей. Чтобы его закрыть, специалистам пришлось одномоментно провести ребенку еще и кожную пластику. Из соседних участков они вырезали полосы кожи и вживили их в том месте, где была опухоль. Подобные пластики младенцам делают нечасто, потому что с опухолями таких больших размеров дети рождаются довольно редко. Операция длилась около пяти часов и прошла удачно", - сообщают в пресс-службе медицинского объединения.

Врачи отмечают, что после такого хирургического вмешательства у ребенка полностью сохранилась функция тазовых органов.

"Прошел без осложнений и послеоперационный период. Устина вместе с родителями уже вернулась домой - в Стрый. И теперь к специалистам детской больницы Святого Николая кроху будут привозить только на плановые осмотры", - говорится в сообщении.

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