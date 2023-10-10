Кабмин упрощает импорт сырья для производства беспилотников

Украина делает ставку на развитие украинского военно-промышленного комплекса.

Кабинет министров решил упростить импорт сырья для производства боеприпасов и боевых частей беспилотников. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 10 октября.

Он отметил, что Украина делает ставку на развитие украинского военно-промышленного комплекса. В частности, новые конструкторские разработки, технологичность, трансферт технологий, налаживание совместных производств с нашими союзниками и партнерами.

Именно для этого Кабмин максимально упростил ввоз дронов. Так правительство расширило перечень товаров военного назначения и двойного использования, которые могут импортироваться без разрешения Госслужбы экспортного контроля.

«Мы сняли бюрократические препятствия для закупок украинских дронов. Сегодня отдельным постановлением упрощаем импорт сырья для производства боеприпасов и боевых частей БПЛА. Это обеспечит наши потребности и позволит нарастить выпуск беспилотников», – отметил премьер.

Шмыгаль добавил, что в этом году производство дронов уже выросло в сотню раз, и вырастет еще больше.

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