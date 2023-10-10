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  1. В Україні

Кабмін спрощує імпорт сировини для виробництва безпілотників

17:53, 10 жовтня 2023
Україна робить ставку на розвиток українського військово-промислового комплексу.
Кабмін спрощує імпорт сировини для виробництва безпілотників
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Кабінет міністрів вирішив спростити імпорт сировини для виробництва боєприпасів та бойових частин безпілотників. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 10 жовтня.

Він зазначив, що Україна робить ставку на розвиток українського військово-промислового комплексу. Зокрема, на нові конструкторські розробки, технологічність, трансферт технологій, налагодження спільних виробництв із нашими союзниками та партнерами.

Саме для цього Кабмін максимально спростив ввезення дронів. Так, уряд розширив перелік товарів військового призначення та подвійного використання, які можуть імпортуватися без дозволу Держслужби експортного контролю.

«Ми зняли бюрократичні перепони для закупівель українських дронів. Сьогодні окремою постановою спрощуємо імпорт сировини для виробництва боєприпасів та бойових частин БПЛА. Це забезпечить наші потреби та дозволить наростити випуск безпілотників», - зазначив прем'єр.

Шмигаль додав, що цього року виробництво дронів вже виросло в сотню разів, і зросте ще більше.

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