В Одесі тренер зібрав з учнів 500 тисяч грн нібито на табір, а в результаті погасив кредит

Батькам своїх учнів 41-річний чоловік брехав, що збирає кошти на організацію літнього табору, а ті, довіряючи йому, передавали гроші особисто чи на банківську картку.

В Одесі поліцейські підозрюють у шахрайстві тренера, який збирав з батьків гроші на табір для дітей, а натомість закрив кредит. Про це повідомили у поліції Одещини.

За їхніми даними, 41-річний тренер одного зі спортивних гуртків на початку липня пообіцяв вихованцям провести тренувальні збори у дитячому літньому таборі в іншій області.

Батьки мали заплатити начебто за двотижневе проживання дітей у закладі та квитки до місця призначення. Довіряючи тренеру, сім’ї передавали йому гроші особисто чи на банківську картку.

Так чоловік привласнив близько 500 тисяч гривень.

У серпні наставник повідомив дітям, що поїздка не відбудеться. Кошти батькам не повернули, тож двадцять одеситів звернулися до поліції.

Злочин кваліфікували як шахрайство, чоловіку повідомили про відповідну підозру. За це йому може загрожувати позбавлення волі або штраф від 51 000 до 68 000 гривень.

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