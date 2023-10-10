Зеленський призначив Філіпа Проніна новим очільником Полтавської ОВА

Також Президент звільнив тимчасово виконувача обов’язки голови Полтавської облдержадміністрації Дмитра Луніна.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Філіпа Проніна головою Полтавської обласної державної адміністрації. Відповідні укази оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

«Призначити Проніна Філіпа Євгеновича головою Полтавської обласної державної адміністрації», йдеться в тексті указу №686/2023.

До цього він займав посаду заступника голови агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Натомість указом №685/2023 Президент звільнив тимчасово виконувача обов’язки голови Полтавської облдержадміністрації Дмитра Луніна.

Раніше ми писали, що Уряд погодив призначення Філіпа Проніна головою Полтавської обласної державної адміністрації.

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