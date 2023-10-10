Зеленский назначил Филиппа Пронина новым главой Полтавской ОВА

Также Президент уволил временно исполняющего обязанности главы Полтавской облгосадминистрации Дмитрия Лунина.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Филиппа Пронина главой Полтавской облгосадминистрации. Соответствующие указы обнародованы на официальном сайте главы государства.

«Назначить Пронина Филиппа Евгеньевича главой Полтавской облгосадминистрации», говорится в тексте указа №686/2023.

До этого он занимал должность заместителя главы агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Зато указом №685/2023 Президент уволил временно исполняющего обязанности главы Полтавской облгосадминистрации Дмитрия Лунина.

Ранее мы писали, что Правительство согласовало назначение Филиппа Пронина главой Полтавской областной государственной администрации.

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