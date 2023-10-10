Сдавала в аренду несуществующее жилье: в Киевской области разоблачили мошенницу

Злоумышленницей оказалась 23-летняя жительница Бориспольского района.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

В Киевской области полиция разоблачила женщину, которая сдавала в аренду несуществующее жилье. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

Злоумышленница выставляла на интернет-платформах ложные объявления о предоставлении в аренду квартир в разных городах страны, используя фотографии чужих домов.

«При общении потерпевшие получали уведомления с номером банковской карты для внесения предоплаты. После осуществления финансовой операции, злоумышленница прекращала коммуникацию с жертвами и не выходила на связь.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители разоблачили фигурантку. Ею оказалась 23-летняя жительница Бориспольской области», - сказано в сообщении.

Правоохранители проверяют женщину на причастность к совершению аналогичных правонарушений на территории Киевской области.

По факту мошенничества следователи проводят досудебное расследование (ч. 3 ст. 190 УК).

Ранее сообщалось, что в Киеве «накрыли» масштабный call-центр мошенников.

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