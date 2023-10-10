Под видом оригинального итальянского кофе продавал фальсификат: разоблачили дельца

На Закарпатье обнаружили склад с поддельным итальянским кофе.

Детективы Территориального управления БЭБ в Закарпатской области разоблачили местного предпринимателя, который под видом оригинального итальянского кофе продавал фальсификат. Об этом сообщил официальный сайт БЭБ.

Мужчина распространял кофе оптовыми и розничными партиями в собственном магазине и по заказу. Никаких договоров и лицензий на использование торговой марки у него не было. Сохранялся товар в складском помещении.

«Детективы БЭБ провели ряд обысков в местах продаж и хранения фальсифицированной продукции и изъяли более 3,5 тысяч пачек молотого кофе и кофе в зернах», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, зарубежной компании-производителю был причинен материальный ущерб в размере не менее 1,5 млн грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.