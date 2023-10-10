Під виглядом оригінальної італійської кави продавав фальсифікат: викрили ділка

На Закарпатті виявили склад із підробленою італійською кавою

Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області викрили місцевого підприємця, який під виглядом оригінальної італійської кави продавав фальсифікат. Про це повідомив офіційний сайт БЕБ.

Чоловік розповсюджував каву оптовими та роздрібними партіями у власному магазині та на замовлення. Жодних договорів та ліцензій на використання торгової марки він не мав. Зберігався товар у складському приміщенні.

«Детективи БЕБ провели низку обшуків у місцях продажу та зберігання фальсифікованої продукції та вилучили понад 3,5 тисячі пачок меленої кави та кави в зернах», - сказано у повідомленні.

За попередніми даними, закордонній компанії-виробнику було завдано матеріальну шкоду у розмірі щонайменше 1,5 млн грн.

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