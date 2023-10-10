Кабмин провел заседание: какие решения приняли 10 октября

Правительство включило индустриальный парк «Сигновка» в Реестр индустриальных (промышленных) парков.

Кабинет министров провел заседание 10 октября. Какие решения было принято, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

- Затверджено, відповідно до ЗУ «Про енергетичне ефективність будівель», перелік робіт з капітального ремонту, до яких не застосовуються мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель.

- Внесено зміни до Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» з метою врегулювання питання проведення повторних складань компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту для забезпечення права особи на здобуття освіти. Передбачено, що у разі повторного неуспішного складання будь-якого з компонентів кваліфікаційного іспиту, особа може бути поновлена на навчання за відповідним ступенем вищої освіти за такою самою спеціальністю для повторного навчання протягом не менше як двох семестрів та однократного повторного складання кваліфікаційного іспиту. Рішення про зарахування особі, яка здобуває ступінь вищої освіти, результатів контрольних заходів під час повторного навчання та надання допуску до складання кваліфікаційного іспиту ухвалюється закладом вищої освіти.

- Затверджено Порядок внесення до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообовʼязкового державного соціального страхування інформації про осіб, які отримували допомогу по частковому безробіттю відповідно до Закону України «Про зайнятість населення». Установлено, що інформація про зазначених осіб, які отримували допомогу по частковому безробіттю для внесення до реєстру застрахованих осіб відповідно до Порядку подається Державним центром зайнятості до Пенсійного фонду України починаючи з 01.11.2023. Це дозволить зарахувати до страхового стажу період, протягом якого особа отримувала допомогу по частковому безробіттю, зокрема, у період карантину, встановленого КМУ з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

- Затверджено, відповідно до вимог ЗУ «Про авторське право і суміжні права» від 01.12.2022 N 2811-IX, Порядок захисту особистих немайнових прав автора, твір якого став суспільним надбанням, у разі відсутності спадкоємців. У Порядку визначено особливості подання і розгляду заяви про забезпечення захисту особистих немайнових прав автора, твір якого став суспільним надбанням, у разі відсутності у автора спадкоємців, зокрема, врегульовано особливості подання заяв у формі паперового та електронного документу; конкретизовано вимоги стосовно документів, що додаються до заяви та визначено строки її розгляду; передбачено проведення Національним органом інтелектуальної власності аналізу заяви та прийняття експертного висновку щодо наявності або відсутності ознак порушення особистих немайнових прав автора; окреслено порядок дій Мінекономіки, спрямованих на захист особистих немайнових прав автора, після отримання експертного висновку щодо наявності або відсутності ознак порушення особистих немайнових прав автора від НОІВ.

- Приведено Положення про Державну аудиторську службу України у відповідність до Бюджетного кодексу України, ЗУ «Про акціонерні товариства» та «Про управління обʼєктами державної власності». Зокрема, передбачено, що Держаудитслужба відповідно до покладених на неї завдань здійснює контроль за відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів довгострокових зобовʼязань у рамках державно-приватного партнерства умовам договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства, та вимогам бюджетного законодавства. Вилучено норму щодо участі представників Держаудитслужби у ревізійних комісіях господарських організацій, корпоративні права держави у яких перевищують 50 % статутного капіталу. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 21.03.2007 N 536 «Деякі питання реалізації статті 11 Закону України «Про управління обʼєктами державної власності». Приведено ряд постанов КМУ щодо діяльності органів державного фінансового контролю у відповідність до ЗУ «Про медіа».

- Викладено у новій редакції Правила надання послуг поштового зв’язку. Правилами визначено порядок надання послуг поштового звʼязку, права та обовʼязки операторів поштового звʼязку і користувачів зазначених послуг та врегульовано відносини між ними відповідно до вимог ЗУ від 03.11.2022 N 2722-IX «Про поштовий звʼязок».

- Здійснено в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству у справах ветеранів на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання шляхом зменшення їх обсягу за програмою «Заходи із психологічної допомоги, соціальної, професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням, розвитку спорту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, виготовлення для них бланків посвідчень та нагрудних знаків» на суму 44 млн. 220 тис. гривень та збільшення їх обсягу за програмою «Здійснення заходів з підтримки ветеранів, розвитку ветеранського руху, героїзації та вшанування памʼяті захисників України, взаємодія з громадськими обʼєднаннями ветеранів, створення та утримання Національного військового меморіального кладовища» на суму 44 млн. 220 тис. гривень. Затверджено Порядок використання у 2023 році коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації експериментального проекту щодо запровадження інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя. Поширено дію зазначеного експериментального проекту на 10 регіонів України.

- Затверджено, на виконання ЗУ «Про кінематографію», Положення про Державний реєстр фільмів. Положення встановлює порядок внесення фільмів українського, іноземного та спільного виробництва до Державного реєстру фільмів, а також порядок його ведення. Визнано такою, що втратила чинність постанову КМУ від 17.08.1998 N 1315 «Про затвердження Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів».

- Внесено зміни до Порядку реалізації експериментального проекту щодо виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем задля сприяння виробництву боєприпасів та бойових частин до безпілотних систем шляхом встановлення спрощеного порядку здійснення процедур державного експортного контролю при здійсненні імпорту товарів військового призначення та подвійного використання виробниками боєприпасів та бойових частин до безпілотних систем.

- Спрямовано кошти грантів у сумі 2 млрд. 222 млн. гривень, які надходять відповідно до Угоди про надання гранту Мультидонорського цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (Проект «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів») між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку (які діють в ролі адміністратора Мультидонорського цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України) (ТР0С0424), вчиненої 12 квітня 2023 р., Угоди про надання гранту Цільового фонду одного донора зі співфінансування Другого проекту з передачі електроенергії в Україні (Додаткове фінансування для Другого проекту з передачі електроенергії) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку (які діють в ролі адміністратора Цільового фонду одного донора зі співфінансування Другого проекту з передачі електроенергії в Україні) (ТР0С819), вчиненої 18 липня 2023 р., Міністерству енергетики на нову бюджетну програму (видатки розвитку) з метою закупівлі та транспортування обладнання для відновлення енергетичної мережі оператора системи передачі електричної енергії та здійснення заходів із встановлення пристроїв регулювання реактивної потужності (СТАТКОМ).

- Включено індустріальний парк «Сигнівка» до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

- Оновлено посадовий склад Міжвідомчої робочої групи з питань створення, впровадження, забезпечення функціонування та розвитку системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.

- Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству економіки на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків за програмою «Керівництво та управління у сфері економіки» шляхом зменшення обсягу видатків споживання на суму 4 млн. 384,8 тис. гривень та встановлення на зазначену суму видатків розвитку для забезпечення стабільної роботи Мінекономіки.

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