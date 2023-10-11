Требовали $11 000 несуществующего долга у отца погибшего военного: на Днепропетровщине задержали двух фигурантов

Они заставляли потерпевшего продать свой дом и выплатить им часть полученных денег.

На Днепропетровщине задержаны двое мужчин, которые требовали несуществующий долг у отца погибшего военнослужащего ВСУ. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

При процессуальном руководстве прокуроров Новомосковской окружной прокуратуры двум местным жителям поставлено в известность о подозрении по факту вымогательства (ч. 4 ст. 189 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемые требовали у отца погибшего военного 11 тыс. долларов несуществующего долга. Они заставляли потерпевшего продать свой дом и выплатить им часть полученных денег.

При этом мужчины оказывали психологическое давление, запугивали и угрожали физической расправой.

Правоохранители задержали подозреваемых в порядке ст. 208 УПК Украины после получения денежных средств.

В настоящее время им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Устанавливается причастность к совершенному другим лицам.

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