Как добровольцы ДФТГ и патрульные полицейские придумали гражданину протокол по ст. 130 и что решил суд

Суд отметил, что полицейские вместе с представителями ДФТГ сфальсифицировали протокол по ст. 130.

Броварскому горрайонному суду Киевской области недавно пришлось рассмотреть непростое дело о привлечении к ответственности местного жителя по ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения) Кодекса об административных правонарушениях.

Как отмечено в материалах дела об административном правонарушении, 29 мая 2023 года в 2:00 (то есть во время действия комендантского часа) житель поселка Богдановка Евгений Х. управлял автомобилем Skoda Octavia в состоянии алкогольного опьянения.

По данным патрульной полиции, Евгений Х. отказался от освидетельствования на состояние опьянения, в результате чего на водителя был составлен протокол по ч. 1 ст. 130 КоАП.

Уже во время судебного разбирательства Евгений Х. фактически обвинил полицейских в фальсификации протокола об административном правонарушении.

Он отметил, что около полуночи вместе со знакомыми находился возле домовладения одного из них и ждал такси, чтобы поехать в соседнее пгт. Большая Дымерка.

Когда такси уже было вызвано, на улице вдруг появился автомобиль Добровольческого формирования территориальной общины (ДФТГ), который подъехал к гражданам.

Из автомобиля вышли мужчины в военной форме, которые начали расспрашивать, почему Евгений Х. и его знакомые находятся на улице, и попросили представить им документы, удостоверяющие личность.

Евгений Х. сообщил, что вместе с другими гражданами занимается ремонтом автомобилей в домовладении одного из них.

Во время разговора один из представителей ДФТГ увидел, что возле двора стоит автомобиль Skoda Octavia. Евгений Х. сообщил, что автомобиль принадлежит другому гражданину, который пригнал автомобиль для ремонта двигателя. Поскольку на территории двора и в гараже отсутствовало свободное место, автомобиль временно был размещен на улице возле дома.

Впрочем, добровольцу ДФТГ ответ мужчины показался неубедительным, поэтому он вызвал патрульную полицию и одновременно сообщил, что может быть составлен протокол за нарушение комендантского часа.

Наряд полиции пришлось ждать довольно долго. Когда же патруль, наконец, прибыл в Богдановку, один из представителей ДФТГ около десяти минут лично общался с патрульными, после чего один из полицейских потребовал от Евгения Х. предоставить ему документы на автомобиль Skoda, а также водительские права.

Евгений Х. сообщил, что он не владелец автомобиля, не управлял им и не был остановлен патрульными. Следовательно, отсутствуют основания для выполнения требования представителя полиции о предоставлении водительского удостоверения.

Впрочем, Евгений Х. все же предоставил полицейскому свидетельство о регистрации Skoda, отметив, что соответствующее свидетельство оставил ему владелец для подбора запчастей (для их приобретения и замены в двигателе) с помощью VIN-кода.

После очередного требования полицейского Евгений Х. все же предоставил полицейскому свой паспорт гражданина Украины.

Сразу после этого полицейский составил на Евгения Х. протокол об административном правонарушении по ст. 130 КоАП, поскольку «свидетели» сообщили ему, что Евгений Х. управлял автомобилем Skoda в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующими свидетелями стали представители ДФТГ. Также в протоколе полицейский отметил, что Евгений Х. отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения на месте происшествия.

Тогда Евгений Х. отметил, что это не правда, алкогольные напитки он не употреблял и попросил полицейского предоставить ему соответствующую видеозапись правонарушения. Однако полицейский отказал в этой просьбе, сообщив, что видеодоказательства правонарушения он предоставит суду. Также полицейский проигнорировал требование Евгения Х. доставить его в ближайшее учреждение здравоохранения для медицинского освидетельствования состояния опьянения.

В итоге Евгений Х. отказался подписать протокол об административном правонарушении, еще раз сообщив, что он не управлял автомобилем Skoda.

Для того, чтобы рассмотреть дело, Броварскому горрайонному суду понадобилось три судебных заседания. В судебном заседании был допрошен ряд лиц, в том числе владелец автомобиля Skoda. Мужчина сообщил суду, что 28 мая Skoda вообще не могла ездить, поскольку в тот день на буксире другого автомобиля ее притащили в поселок Богдановка из пгт. Большая Дымерка.

В свою очередь, представители ДФТГ и полицейский, непосредственно составлявший протокол по ст. 130, в суд не явились.

Как отметил в своем решении суд, в материалах дела об административном правонарушении почему-то вообще отсутствуют видеозаписи с нагрудных камер патрульных или запись с регистратора полицейского автомобиля, которые зафиксировали бы противоправные действия Евгения Х.

А из видеозаписей, которые все же были предоставлены полицией суду, усматривается, что они не являются полными, видео нарезано отдельными частями, к тому же содержит момент, когда Евгений Х. пытается выяснить, почему он должен предоставлять полицейскому водительское удостоверение, ведь он не управлял автомобилем, однако не получает должного ответа.

Таким образом, как отметил суд, невозможно установить даже факт управления Евгением Х. автомобилем Skoda.

Также суд пришел к выводу, что патрульные нарушили требования ведомственных инструкций, поскольку не предоставили Евгению Х. возможности пройти освидетельствование на состояние опьянения в профильном медицинском учреждении.

«Есть основания полагать, что данный протокол сфабрикован и не соответствует действительности», - прямо указано в решении суда.

В итоге Броварской горрайонный суд Киевской области постановил закрыть дело по ст. 130 в связи с отсутствием происшествия и состава административного правонарушения.

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» уже сообщала, что в результате отсутствия законодательного урегулирования вопроса привлечения к ответственности за нарушение комендантского часа, полицейские нередко составляют на граждан и водителей протоколы по разным статьям КоАП, нередко фактически придумывая правонарушения. Наиболее популярные из них – ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего), ст. 173 (мелкое хулиганство, нарушающее спокойствие граждан) и, собственно, ст. 130 КоАП.

Автор: Вячеслав Хрипун

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