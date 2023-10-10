рф могла атаковать газопровод между Финляндией и Эстонией - СМИ

пецслужбы Финляндии заявили, что инцидент представляет угрозу национальной безопасности страны.

8 октября Финский государственный оператор газотранспортной системы Gasgrid Finland сообщил о перекрытии газопровода Balticconnector из-за подозрения в возможной утечке газа.

В политическом и военном руководстве Финляндии считают, что за инцидентом с утечкой газопровода, который соединяет страну с Эстонией, могла стоять рф. Об этом сообщила финская газета Iltalehti со ссылкой на свои источники.

«Руководство Финляндии и Силы обороны подозревают, что россия нанесла удар по газопроводу между Финляндией и Эстонией», - говорится в материале.

Спецслужбы Финляндии заявили, что инцидент представляет угрозу национальной безопасности страны. Расследованием занимаются финские Силы обороны.

На причастность рф указывает то, что российские суда замечали вблизи финского побережья – вероятно, они определяли их местонахождение. Кроме того, повреждения обнаружили у телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Эстонией.

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